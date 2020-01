Orrico: “Conte non può più lamentarsi, l’Inter l’ha messo col cerino in mano”

Ospite di “Calciomercato – L’Originale”, Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter, ha commentato il mercato nerazzurro, sottolineando come i grandi campioni arrivati a Milano possano innalzare il livello di responsabilità di Antonio Conte:

“A me pare che la società abbia messo Conte col cerino in mano. Ha preso tutti titolari che vengono da grandi squadre. Conte, quindi, non potrà più lamentarsi, dicendo che uno viene dal Sassuolo e l’altro dal Cagliari. Ora tocca a lui, speriamo che i nervi lo reggano, perché questa ulteriore responsabilità lo caricano ancora di più. C’è da aspettarsi un Conte fra i piedi della Juventus fino alla fine“.

(Fonte: Sky Sport)