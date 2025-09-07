L'ex allenatore ha parlato della sconfitta dell'Inter contro l'Udinese e ha commentato la scelta del club di affidare la panchina a Chviu

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Corrado Orrico ha parlato della sconfitta dell'Inter contro l'Udinese. Inoltre l'ex tecnico ha commentato la scelta del club nerazzurro di affidare la panchina a Cristian Chviu. "Qualche scivolata episodica l'ha sempre fatta l'Inter, fa parte della sua storia. Io ho sempre ammirato la capacità dell'Inter di non drammatizzare mai su nulla, anche le sconfitte vengono prese con il sorriso sulle labbra".

"Una grande squadra però non può perdere a San Siro con l'Udinese. Inzaghi l'ho ritenuto incompleto come guida, gli mancava lo spirito agonistico che ogni capo deve avere. La media dei valori caratteriali non basta per un tecnico. Un allenatore deve saper usare il radicalismo, deve eccedere nel bene e nel male. Chivu ancora va visto, per ora dovessimo dargli voto gli daremmo sei meno, ancora non ci sono elementi sufficienti per valutarlo".

Chi è il giocatore che la entusiasma di più?

"Barella. A lui darei sempre un voto alto perché ha tutto e sa far tutto. Gioca sessanta palle e ne può sbagliare uno o due, è uno dei primi a cercare il gol in attacco. Bravo nel pressing e può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo".

