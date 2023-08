Orsato: “Ai giovani arbitri dico: meno internet e più lavoro. Arbitrare fino a 50 anni…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Daniele Orsato ha le idee chiare sul suo futuro. A 47 anni l'arbitro, che in carriera ha diretto 274 partite in serie A, si sente ancora in forma. "Sono il più vecchio e imparo ancora, se lo faccio io allora potete farlo anche voi. Siamo una famiglia. Credo mi vogliano bene perché dico loro le cose in faccia. Io ho imparato tanto dai maestri, come Stefano Farina. Stavo muto e ascoltavo. Lo vede quello lì in fondo? È bravissimo, può diventare internazionale, ma deve stare zitto e imparare. Come ho detto prima davanti a tutti: sono il più vecchio e imparo ancora, se lo faccio io allora potete farlo anche voi".