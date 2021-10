ESCLUSIVA Orsi: “Inter diesel, ma da scudetto. Onana al posto di Handa? Preferirei…”

Le parole dell'ex portiere e noto opinionista a proposito di alcuni temi caldi di questi giorni

Daniele Vitiello

Da Italia-Spagna di ieri al prossimo turno di campionato. Sono diversi i temi di cui parlare in questi giorni di sosta e su Fcinter1908.it lo abbiamo fatto con Nando Orsi, ex portiere e collaboratore di Mancini ai tempi dell'Inter. Queste le sue considerazioni sulla gara degli azzurri: "Già all'Europeo la Spagna ci aveva messo in difficoltà, poi siamo riusciti a vincere e forse non si è parlato più di tanto della prestazione. Siamo una squadra ancora in costruzione, loro da anni giocano questo tipo di calcio. Si sono trovati su un terreno a loro più favorevole e hanno meritato di vincere, ma giustamente vanno sottolineate le nostre assenze in attacco. Credo che gli azzurri abbiano anche dimostrato grande carattere".

Che ne pensa dei fischi a Donnarumma?

"Si potevano anche evitare. Capisco la delusione dei milanisti, ne hanno tutto il diritto, ma era una partita dell'Italia e non del Milan. All'ingresso in campo forse ci potevano anche stare, ma non capisco il senso di continuare così per tutta la serata. Un po' lo hanno condizionato".

A proposito di portieri, venendo all’Inter, Handanovic è spesso al centro di discussioni nonostante la chiara fiducia di Inzaghi.

"E' all'altezza dell'Inter, ma non è eterno. Rappresenta il presente, sul futuro ho qualche dubbio. La società dovrà anche muoversi per trovare un sostituto all'altezza e non è facile. Devo anche dire che gli errori sono all'ordine del giorno e a me i pregiudizi piacciono poco: se sbaglia Handanovic si dice che è vecchio, ma gli stessi errori li commettono anche quelli più giovani".

Onana sarebbe un sostituto all'altezza?

"Io preferisco sempre un portiere italiano, perché credo dia maggiori garanzie. Si tratta di un profilo interessante, ma gli stranieri bravissimi come Oblak, De Gea, Courtois e Alisson sono in altre squadre e sono questi i profili da Inter. I nerazzurri con Onana farebbero un'operazione simile a quella di Maignan, sperando possa rivelarsi vincente come quando acquistarono Julio Cesar".

Al rientro ci sarà Lazio-Inter. Che partita sarà?

"Per Inzaghi sarà sicuramente molto emozionante. Sfida quello che è stato il suo passato per 25 anni, per cui non sarà facile, ma in campo non andrà lui. Non so se lo fischieranno, secondo me sarebbe ingiusto farlo".

La sua Inter è da scudetto?

“Sì. Con Napoli e Milan è tra quelle che danno più certezze. Sembrava allo sbando, non è facile sostituire Hakimi, Lukaku e Conte, invece è presente ed è organizzata bene. E' un po' diesel, perché i primi tempi non sempre sono all'altezza, ma con i cambi riesce a raddrizzare le partite. Lotterà per lo scudetto fino alla fine".