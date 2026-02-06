Intervistato da Cagliarinews24 , Fernando Orsi ha toccato diversi argomenti. L'ex portiere ha parlato anche del momento positivo che sta attraversando l'Inter. "Sembra da dieci anni che Chivu allena l’Inter, per come si pone, per com’è entrato in seno a questa squadra reduce dalla scorsa stagione, caratterizzata dalle due grandi delusioni tra finale di Champions League e lotta scudetto".

"Si presumeva che dovesse ricostruire mentalmente la rosa, invece è entrato in punta di piedi ma soprattutto con idee, con tranquillità e calma, quindi i risultati si vedono. L’Inter ha lasciato per 9/11 la stessa squadra dell’anno scorso. Poi si è fatto male Dumfries, ha preso giocatori come Sucic, Luis Henrique, ma anche calciatori d’esperienza come Akanji, che sta dando una grossa mano. Il tecnico sta facendo un buon lavoro, considerato che si tratta pur sempre di un esordiente almeno nelle grandi squadre".