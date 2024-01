Inter, ottimismo per Lautaro e Dimarco: ecco quando potranno tornare in gruppo

Lautaro Martinez e Federico Dimarco stanno proseguendo nel loro percorso di recupero dai rispettivi problemi muscolari: l'attaccante e l'esterno sinistro stanno mostrando progressi incoraggianti, e a breve potrebbero tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. L'Inter, come scrive il Corriere dello Sport, non intende correre rischi: "La prudenza è d'obbligo, ma i passi sono quelli giusti verso il rientro. Ieri alla ripresa alla Pinetina, Lautaro e Dimarco hanno lavorato a parte e soprattutto hanno fatto registrare buoni progressi a cavallo di Capodanno, dopo l'ultimo rompete le righe. In casa nerazzurra c'è ottimismo, i due tra oggi o più probabilmente domani torneranno ad allenarsi in gruppo per mettersi definitivamente alle spalle lo stesso problema muscolare (risentimento agli adduttori della coscia sinistra) accusato prima della sfida con il Lecce a ridosso di Natale.