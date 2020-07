Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan commenta le voci sul futuro di Antonio Conte. Queste le dichiarazioni del giornalista: “La società sicuramente è pronta a continuare con Conte, il problema è che potrebbe a un certo punto sbottare e fare una scelta istintiva, cosa che credo non sia conveniente né per Conte e né per l’Inter“.

(Sky Sport)