Onana flop al Man United, il mental coach: “Cos’è successo dopo l’Inter”

"No, il mental coach non è per tutti. Solo per chi ha davvero la voglia di arrivare a conquistare traguardi che non raggiunge con altri mezzi. L'errore sta nel cercare il mental coach solo quando si è in difficoltà, magari non si gioca da tanto tempo e si vede la nostra figura come un'ultima spiaggia. Oppure se si va da un esperto solo perché consigliati da altri; così non ha senso. Il mental coach lavora meglio se davanti ha una persona che ha la volontà di migliorarsi”.