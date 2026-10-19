GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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Altra analisi dura di Giancarlo Padovan nei confronti dell'Inter. Ecco le parole del giornalista in collegamento con Radio Radio: "Il problema non è solo il portiere, è tutta la squadra e l'allenatore: 7 partite su 8 perse in Champions sono sintomatiche di quanto l'Inter non sia una squadra da Champions.

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E' la migliore italiana, piena di giocatori validi: ma quando va in Europa fa ridere ed è assai probabile che il nostro calcio faccia ridere e sia moribondo. Vedendo la partita dell'Inter mi è venuta in mente quella di Madrid: poteva finire 6-7, c'è un modo di condurre la partita che è assolutamente anarchico. E' un modo sventato di fare la bagarre. Chiamiamo tutti alla responsabilità, vogliamo chiamare anche l'allenatore? O solo l'unico in Italia a vedere i difetti di Chivu?

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Mi avete spiegato che Chivu era degno per il nobel della letteratura e della matematica per l'intelligenza che aveva, 7 partite su 8 ha perso. Calma cosa? Calma a dire che è fenomeno, non calma a me: io lo dico dall'anno scorso. E' vero, è nei fatti. Vince il campionato perché è scadente. Noi consideriamo Barella uno forte: non è forte, in Nazionale e nel suo club. Esaltiamo dei giocatori mediocri".