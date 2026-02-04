Il giornalista, su Sky, ha detto la sua sulla lotta per lo scudetto e si è soffermato sul momento che stanno vivendo i nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 18:16)

Giancarlo Padovan ha parlato su Skysport della lotta per lo scudetto a fronte dell'ultima vittoria del Milan contro il Bologna che ha riportato i rossoneri a meno cinque dall'Inter. «In linea di massima possono fare - ha detto il giornalista sulla corsa per il titolo - la differenza i tanti impegni dei nerazzurri. Soprattutto, non me ne vogliano gli interisti, se ci fosse qualche infortunio o una serie di infortuni».

«Ma penso che la rosa dell'Inter sia quella migliore del campionato e può fare quindi in tranquillità il doppio o il triplo impegno. Per il resto per il Milan non essere nella Coppa Italia non è un merito ma è una colpa. Non tutti i mali vengono per nuocere ma questo male poteva essere evitato», ha sottolineato.

«L'Inter, secondo me - ha aggiunto infine - ha un obiettivo che è il campionato dopo la brutta conclusione della stagione scorsa e rinuncerebbe al resto pur di ricucirsi lo scudetto sul petto».