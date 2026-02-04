"Sì, Conte ha centrato perfettamente il problema. È una questione che come Associazione Allenatori, insieme all’Associazione Calciatori, poniamo da tempo. La risposta che spesso ci viene data è semplice: “Guadagnate tanto, quindi dovete lavorare tanto”. Ma quello che vediamo è uno scadimento delle prestazioni e, di conseguenza, dello spettacolo.

A questo si aggiunge l’aumento degli infortuni. È evidente che qualcosa non funziona e bisogna affrontare il problema con le controparti: Leghe, UEFA e FIFA. Ormai il calcio non è più solo nazionale, ma mondiale".

Quinta Panchina d'Oro per Conte

"Il valore di Conte è certificato dalle vittorie e dalla crescita dei calciatori che allena. È un allenatore di grande personalità. Napoli è stata fortunata ad averlo e anche nella scelta di Oriali come dirigente responsabile. L’ho avuto per quattro anni a Bologna e posso dire che è una figura di grande competenza. Conte è stato bravo anche nel vincere lo Scudetto lo scorso anno, e questo va ricordato, al di là delle critiche arrivate dopo l’eliminazione dalla Champions".