Ulivieri: “Conte ha ragione, si gioca troppo. Ogni volta però ci rispondono che…”

"Il valore di Conte è certificato dalle vittorie e dalla crescita dei calciatori che allena", aggiunge Ulivieri
Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori, ha parlato così delle troppe partite che, secondo Conte, si giocherebbero:

"Sì, Conte ha centrato perfettamente il problema. È una questione che come Associazione Allenatori, insieme all’Associazione Calciatori, poniamo da tempo. La risposta che spesso ci viene data è semplice: “Guadagnate tanto, quindi dovete lavorare tanto”. Ma quello che vediamo è uno scadimento delle prestazioni e, di conseguenza, dello spettacolo.

A questo si aggiunge l’aumento degli infortuni. È evidente che qualcosa non funziona e bisogna affrontare il problema con le controparti: Leghe, UEFA e FIFA. Ormai il calcio non è più solo nazionale, ma mondiale".

Quinta Panchina d'Oro per Conte

"Il valore di Conte è certificato dalle vittorie e dalla crescita dei calciatori che allena. È un allenatore di grande personalità. Napoli è stata fortunata ad averlo e anche nella scelta di Oriali come dirigente responsabile. L’ho avuto per quattro anni a Bologna e posso dire che è una figura di grande competenza. Conte è stato bravo anche nel vincere lo Scudetto lo scorso anno, e questo va ricordato, al di là delle critiche arrivate dopo l’eliminazione dalla Champions".

 

