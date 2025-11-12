FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Padovan: “Il Napoli ha già rinunciato a Conte. E se arrivassero altre sconfitte…”

ultimora

Padovan: “Il Napoli ha già rinunciato a Conte. E se arrivassero altre sconfitte…”

Padovan Inter
"Perde punti dove e quando non dovrebbe, e non ha mai giocato all'altezza. Non vedo Conte nella squadra, nel furore della squadra", dice Padovan
Matteo Pifferi Redattore 

Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del caso Conte-Napoli:

"Conte non accompagna un morto, ha detto. Potrebbe fare un colpo di testa come fece alla Juve, quando si dimise dopo due giorni di ritiro. A Napoli però ha incassato l'appoggio di De Laurentiis, che credo gli abbia promesso anche qualcosa sul mercato, in entrata e in uscita.

Padovan: “Il Napoli ha già rinunciato a Conte. E se arrivassero altre sconfitte…”- immagine 2

Non è vero che Conte è seguito da tutti, ha detto che non riesce ad entrare nelle loro teste, anche in quelle dei senatori. Ragione di più per cambiare qualcosa a gennaio. Perde punti dove e quando non dovrebbe, e non ha mai giocato all'altezza. Non vedo Conte nella squadra, nel furore della squadra.

Padovan: “Il Napoli ha già rinunciato a Conte. E se arrivassero altre sconfitte…”- immagine 3
Getty Images

E' una squadra senza Conte. Il Napoli ha già rinunciato a Conte, c'è da rimetterlo al centro del progetto. E anche Conte credo voglia proseguire, ma è inadatto alla sconfitta. Altre sconfitte potrebbero allontanarlo definitivamente a Conte".

Leggi anche
La consegna delle nuove SEALION 7 INTER EDITION del Gruppo BYD
Verratti: “Serie A? Inter la più completa, ma tifo Milan. Non so perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA