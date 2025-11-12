Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del caso Conte-Napoli:
Padovan: “Il Napoli ha già rinunciato a Conte. E se arrivassero altre sconfitte…”
"Conte non accompagna un morto, ha detto. Potrebbe fare un colpo di testa come fece alla Juve, quando si dimise dopo due giorni di ritiro. A Napoli però ha incassato l'appoggio di De Laurentiis, che credo gli abbia promesso anche qualcosa sul mercato, in entrata e in uscita.
Non è vero che Conte è seguito da tutti, ha detto che non riesce ad entrare nelle loro teste, anche in quelle dei senatori. Ragione di più per cambiare qualcosa a gennaio. Perde punti dove e quando non dovrebbe, e non ha mai giocato all'altezza. Non vedo Conte nella squadra, nel furore della squadra.
E' una squadra senza Conte. Il Napoli ha già rinunciato a Conte, c'è da rimetterlo al centro del progetto. E anche Conte credo voglia proseguire, ma è inadatto alla sconfitta. Altre sconfitte potrebbero allontanarlo definitivamente a Conte".
