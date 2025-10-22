A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “Il Psv ha giocato meglio, ha meritato. Ma sei gol non si prendono da nessuno. Ci sono molte colpe del Napoli e io sono imbarazzato a parlare di questa partita. Cosa manca? Manca Conte. Io non ho visto il Napoli di Conte.
Andiamo a dirlo a De Laurentiis che ha preso quegli uomini. Diciamogli che sono troppi nove rinforzi. Sabato c’è l’Inter, bisogna rimettere a posto il quadro. Questo va fatto solo all’inizio del campionato. Queste sconfitte si portano indietro una serie di scorie. Per me l’allenatore ha detto delle cose gravissime, andando a scaricare sui vecchi e sui nuovi giocatori invece di assumersi le colpe e chiedere scusa”.
