Cosmi: “Inter-Juve? Non mi sono piaciuti Chivu e Chiellini. Io ho vissuto…”

Le parole dell'ex allenatore a proposito di quanto accaduto ieri sera soprattutto nel post partita del derby d'Italia
Daniele Vitiello
Serse Cosmi, presente negli studi di Sport Mediaset, ha commentato quanto accaduto ieri sera in Inter-Juventus. Qui le sue considerazioni:

"E' sempre una partita con tanta attesa e veleno. Non mi sono piaciute le parole di Chivu, da lui mi aspettavo qualcosa di diverso. Non mi sono piaciute neanche le parole di Chiellini quando ha detto che questo non è calcio, perché io l'ho vissuto quello che non era calcio".

