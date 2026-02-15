Serse Cosmi, presente negli studi di Sport Mediaset, ha commentato quanto accaduto ieri sera in Inter-Juventus. Qui le sue considerazioni:
Cosmi: “Inter-Juve? Non mi sono piaciuti Chivu e Chiellini. Io ho vissuto…”
Le parole dell'ex allenatore a proposito di quanto accaduto ieri sera soprattutto nel post partita del derby d'Italia
"E' sempre una partita con tanta attesa e veleno. Non mi sono piaciute le parole di Chivu, da lui mi aspettavo qualcosa di diverso. Non mi sono piaciute neanche le parole di Chiellini quando ha detto che questo non è calcio, perché io l'ho vissuto quello che non era calcio".
