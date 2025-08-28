Il Pafos, club cipriota, ha centrato la qualificazione alla fase a girone unico della prossima edizione di Champions League. Cristiano Giaretta , direttore sportivo del club, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. "Una storia bellissima, non me lo sarei aspettato così presto. Sono arrivato qui a dicembre 2023, abbiamo vinto il campionato, poi la Coppa di Cipro l'anno scorso. Mi hanno attratto da questo progetto, ci sono due proprietari russi molto ambiziosi. Quello che mi ha portato a scegliere Pafos è che il sogno della Champions League che sapevo potesse diventare realtà".

"Avversarie? Mi piacerebbe affrontare un'italiana, tornare in uno stadio importante. Chiunque incontreremo lo affronteremo con un sogno, vivremo il sorteggio tutti insieme. Vorrei giocare a San Siro e quindi contro l'Inter. Servono nomi importanti per far crescere il nome del club. Ho contattato alcuni nomi importanti e in David Luiz ho trovato un'apertura importante dal suo agente. Vuole diventare allenatore nel post calcio, con noi ha firmato due anni di contratto, sta entrando in condizione, è un leader assoluto. Sapevo della complessità dell'affare, ma questo è il segnale che stiamo avendo un ottimo appeal".