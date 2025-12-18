Intervistato da Repubblica, Massimo Paganin ha parlato della Supercoppa. L'ex difensore vede l'Inter la favorita per la vittoria del trofeo che si giocherà a Riad. "L’interesse del pubblico cresce e quest’anno le squadre hanno livelli molto vicini. Anche il Bologna può vincere e di sicuro non ci sta a fare la cenerentola fra le tre grandi. Lo ha dimostrato in Coppa Italia e lo dimostra in campionato".
Paganin: “Supercoppa, Inter favorita. Difficoltà nei big match? Forse Chivu vuole…”
Chi vede come favorita?—
"Dico Inter, che lo scorso anno ha perso una finale rocambolesca contro il Milan, dopo avere dominato per buona parte della partita".
Come spiega le difficoltà dell’Inter nei big match?—
"Forse Chivu vuole la squadra alta e questo può creare difficoltà alla linea di difesa. Ma direi che finora ha pagato errori individuali, più che di gioco. L’Inter deve lavorare sui dettagli. E la Supercoppa è una bella occasione per provarci".
Che valore ha questo trofeo per i club?—
"Oltre ai soldi, che sono tanti, è l’opportunità per i grandi club di mettere un primo distacco fra sé e gli altri nella stagione".
Quanto pesa su un calendario già intasato?—
"Da dicembre alla fine di gennaio si gioca tantissimo, ma può essere anche un bel test, per le gambe e per il morale: vincere a Riad aiuta ad affrontare il tour de force che segue, fino alla corsa allo scudetto e alle posizioni Champions".
(Repubblica)
