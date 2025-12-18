Intervistato da Repubblica, Massimo Paganin ha parlato della Supercoppa. L'ex difensore vede l'Inter la favorita per la vittoria del trofeo che si giocherà a Riad. "L’interesse del pubblico cresce e quest’anno le squadre hanno livelli molto vicini. Anche il Bologna può vincere e di sicuro non ci sta a fare la cenerentola fra le tre grandi. Lo ha dimostrato in Coppa Italia e lo dimostra in campionato".