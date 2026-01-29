FC Inter 1908
"La campagna acquisti di quest'estate era stata importante, quindi ci sono responsabilità anche per Conte", sottolinea Paganini
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte al Napoli:

"Io penso che si riprenderà sicuramente, anche se un tema è rappresentato da tutti questi infortuni. La campagna acquisti di quest'estate era stata importante, quindi ci sono responsabilità anche per Conte. Detto ciò, però, ora ha solo una competizione a settimana da gestire e l'obiettivo deve essere blindare la zona Champions, a meno che l'Inter non crolli. Per la prossima stagione bisognerà vedere come si concluderà quella attuale"

Kolo-Juve

—  

"Kolo Muani è rimasto tutta l'estate all'aeroporto sperando di tornare a Torino, forse stavolta è quella buona. Di sicuro è un attaccante di livello superiore rispetto a Mateta e En-Nesyri. Detto ciò io sono sempre stato abbastanza critico sulla dirigenza della Juventus. Calcolando che Vlahovic si fosse fatto male da tempo e che Spalletti stesse chiedendo un innesto davanti, non è accettabile arrivare al 30 gennaio senza aver concluso nulla. Ci sono quattro dirigenti che avrebbero dovuto avere già delle alternative, anche perché Kolo Muani non è ancora detto che arrivi. La strategia dovrebbe essere differente"

