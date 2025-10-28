"Una squadra forte dal punto di vista mentale, non solo dal punto di vista dei valori tecnici, va a Napoli e vince", dice Paganini

Matteo Pifferi Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 23:02)

Paolo Paganini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Inter:

"Una squadra forte dal punto di vista mentale, non solo dal punto di vista dei valori tecnici, va a Napoli e vince, visto il momento della squadra di Conte. Fai la partita per vincerla, per dare un colpo psicologico, invece è stato il contrario. Questi passaggi a vuoto non so a cosa siano dovuti, ma se vuoi centrare degli obiettivi devi lavorare soprattutto sull'approccio mentale.

Se vediamo l'andamento delle altre big, l'Inter ha gli stessi passaggi a vuoto ed è lì. Il rigore ha spento l'Inter? Una grande squadra non si può spegnere per un rigore".

Fiorentina, ultima chiamata per Pioli? — "Credo che per Pioli siamo all'ultimo giro di valzer. Commisso credo si auguri che la Fiorentina faccia almeno una prova convincente. E' l'atteggiamento che è importante ora, ma la cosa che mi stupisce di più è la regressione di Kean.

È impossibile che con Palladino sia diventato un top e ora abbia avuto questa involuzione. L'alternativa? Se decide Pradè è De Rossi, che stima da sempre. Poi è chiaro che la piazza condiziona. Spalletti poteva mettere tutti d'accordo".