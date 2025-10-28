FC Inter 1908
Paganini: “Inter? Una squadra top non si può spegnere per un rigore. E Pioli…”

"Una squadra forte dal punto di vista mentale, non solo dal punto di vista dei valori tecnici, va a Napoli e vince", dice Paganini
Paolo Paganini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Inter:

"Una squadra forte dal punto di vista mentale, non solo dal punto di vista dei valori tecnici, va a Napoli e vince, visto il momento della squadra di Conte. Fai la partita per vincerla, per dare un colpo psicologico, invece è stato il contrario. Questi passaggi a vuoto non so a cosa siano dovuti, ma se vuoi centrare degli obiettivi devi lavorare soprattutto sull'approccio mentale.

Se vediamo l'andamento delle altre big, l'Inter ha gli stessi passaggi a vuoto ed è lì. Il rigore ha spento l'Inter? Una grande squadra non si può spegnere per un rigore".

Fiorentina, ultima chiamata per Pioli?

"Credo che per Pioli siamo all'ultimo giro di valzer. Commisso credo si auguri che la Fiorentina faccia almeno una prova convincente. E' l'atteggiamento che è importante ora, ma la cosa che mi stupisce di più è la regressione di Kean.

È impossibile che con Palladino sia diventato un top e ora abbia avuto questa involuzione. L'alternativa? Se decide Pradè è De Rossi, che stima da sempre. Poi è chiaro che la piazza condiziona. Spalletti poteva mettere tutti d'accordo".

