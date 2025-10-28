Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Billy Costacurta è tornato a parlare della battaglia dialettica tra Antonio Conte e Beppe Marotta post Napoli-Inter:
Costacurta: “Conte ha creato l’episodio con Lautaro. La vera novità è Chivu che…”
"La comunicazione di Conte è fine a se stessa, non è una novità, non mi altera i battiti cardiaci", dice Costacurta
"Conte-Marotta? La comunicazione di Conte è fine a se stessa, non è una novità, non mi altera i battiti cardiaci. E' l'Antonio Conte che conoscevamo, è il Marotta che conoscevamo, non conoscevamo Chivu e devo dire che è una piacevole novità, molto positiva.
E' il gioco delle parti ma mi piace l'atteggiamento di Chivu: ha ragione quando parla dell'episodio Conte-Lautaro, aver creato quell'episodio è stato importante per il Napoli. Non solo Lautaro, Conte conosce bene i giocatori dell'Inter, è stato strategico quell'atteggiamento.
Io ho giocato, c'erano alcuni allenatori che facevano gesti simili e si dimenavano in panchina e alcuni miei compagni si innervosivano, non è mai una cosa positiva"
