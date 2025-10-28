"La comunicazione di Conte è fine a se stessa, non è una novità, non mi altera i battiti cardiaci", dice Costacurta

Matteo Pifferi Redattore 28 ottobre - 23:32

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Billy Costacurta è tornato a parlare della battaglia dialettica tra Antonio Conte e Beppe Marotta post Napoli-Inter:

"Conte-Marotta? La comunicazione di Conte è fine a se stessa, non è una novità, non mi altera i battiti cardiaci. E' l'Antonio Conte che conoscevamo, è il Marotta che conoscevamo, non conoscevamo Chivu e devo dire che è una piacevole novità, molto positiva.

E' il gioco delle parti ma mi piace l'atteggiamento di Chivu: ha ragione quando parla dell'episodio Conte-Lautaro, aver creato quell'episodio è stato importante per il Napoli. Non solo Lautaro, Conte conosce bene i giocatori dell'Inter, è stato strategico quell'atteggiamento.

Io ho giocato, c'erano alcuni allenatori che facevano gesti simili e si dimenavano in panchina e alcuni miei compagni si innervosivano, non è mai una cosa positiva"