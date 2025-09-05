L'Italia vince 5-0 contro l'Estonia al termine di un match dai due volti: primo tempo molto negativo e chiuso sullo 0-0. Nel secondo, però, gli Azzurri cambiano marcia: a segno Kean, Retegui (doppietta), Raspadori e Bastoni nel recupero. Ecco le pagelle di Italia-Estonia.
Pagelle Italia-Estonia 5-0: festa grande per Bastoni. Dimarco, Barella e gli altri…
