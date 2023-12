Pagliuca: “La Juventus farà un campionato a parte insieme all’Inter. Milan e Napoli…”

"Le altre? Il Milan è alle prese con una valanga di infortuni, il Napoli non se la passa bene e tra poco dovrà fare i conti anche con la Coppa d'Africa, penso che per la Roma sia questo il momento di cercare di fare più punti possibili".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.