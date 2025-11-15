FC Inter 1908
Le parole dell'ex estremo difensore nerazzurro a proposito della candidatura della squadra di Chivu per lo scudetto
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Gianluca Pagliuca ha rilasciato un’intervista a 'Dribbling' su Rai Due. L'ex portiere di Inter, Sampdoria e Bologna elegge la sua favorita per la corsa allo Scudetto: "Dico Inter:  temevo che dopo aver perso tutto in un mese l'anno scorso potesse avere una crisi di identità, invece Cristian Chivu è stato lodevole nell'entrare in punta di piedi e ridare nuovo vigore alla squadra.

Il Napoli domenica scorsa non sembrava una squadra di Antonio Conte. Con Antonio abbiamo giocato insieme in Nazionale, è una persona perbene. Dopo la partita ha voluto scuotere l’ambiente. Il Napoli nell’ultima partita non mi è piaciuto, non ha mai tirato in porta. Conte credo che resti fino alla fine della stagione, poi si vedrà: in fondo il Napoli è secondo in classifica, non certo ultimo”.

