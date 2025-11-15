L'Italia gioca domani contro la Norvegia l'ultima gara di qualificazione ai Mondiali: servirebbe vincere 9-0 per andare direttamante alla fase successiva, ma i giocatori fanno gruppo

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 18:02)

A Skysport hanno parlato dell'Italia di Gattuso e di come la squadra azzurra abbia ritrovato un feeling di gruppo che sembrava essersi perso dopo la vittoria all'Europeo. Il buon umore è dettato anche dagli elogi del ct rispetto agli atteggiamenti dei calciatori.

Il commissario tecnico aveva raccontato di come Barellaavrebbe potuto raggiungere il ritiro della Nazionale italiana direttamente ieri data la squalifica contro la Moldavia. Ma il calciatore dell'Inter ha deciso di raggiungere prima Coverciano insieme al resto dei compagni e di partire insieme a loro per Chișinău per la gara poi vinta due a zero dagli azzurri.

Due giorni di riposo in più potevano servire anche per Tonali che non giocherà con la Norvegia e che quindi nelle prossime ore raggiungerà la moglie in attesa e poi tornerà con la Nazionale nella giornata di domani per assistere, insieme a Calafiori che è infortunato, dalla tribuna alla gara di San Siro contro la Norvegia.

Anche queste cose, spiegano a Skysport, "è il senso azzurro che è tornato". E di cui ha parlato anche Dimarco: "È scattato un buon feeling con Gattuso, ci ha ridato il senso di appartenenza all'azzurro e credo che sia la cosa più importante". L'obiettivo è tornare al Mondiale, dopo due edizioni senza la Nazionale italiana.