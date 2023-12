Palladino: “Carboni è un gioiello. Sta crescendo molto, avrà un grande futuro”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, nella conferenza stampa al termine del match contro la Juventus lo ha elogiato pubblicamente: "Valentin Carboni è un grande talento, come dicevo mesi fa. È un gioiello che piano piano va inserito, ha grande personalità, ha grande mentalità, grandi qualità tecniche e fisiche. Sta crescendo molto, prima era più "giocoliere", adesso gioca anche per la squadra. Avrà un grande futuro davanti".

