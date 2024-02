Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce, l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato anche di Valentin Carboni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce, l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato anche di Valentin Carboni, ma non solo. Ecco le sue parole:

Colpani l’ha ringraziata anche per il ruolo che ha scelto per lui. Cosa deve fare per raggiungere il massimo delle sue potenzialità?

"Ringrazio anche io Andrea Colpani per quello che sta facendo. Lui sa cosa penso, in questa stagione deve fare uno step in più sotto il punto di vista dei gol, degli assist e delle prestazioni. E’ stato bravo a cogliere questa opportunità. Bravo a crescere parecchio sotto il profilo della mentalità, ha reagito bene ad un periodo naturale di flessione".