Come sottolinea la Gazzetta dello sport, merito del nuovo regolamento, in vigore da quest’anno, che ha sancito che la giuria di 99 giornalisti (uno per paese) nominasse 10 giocatori (e non più 5) in ordine decrescente di merito, assegnando rispettivamente 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 punti.