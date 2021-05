Palmeri: “Non ci si rende conto delle dimensioni della crisi della Juventus”

Così il giornalista sul momento bianconero: "La crisi tecnica con Pirlo è anche il minore dei problemi a questo punto"

"Io non credo che ci si stia rendendo conto delle dimensioni della crisi della Juventus, tra situazione economica e prospettive finanziarie in caso di squalifica Uefa, eventualità molto possibile. La crisi tecnica con Pirlo è anche il minore dei problemi a questo punto". Così Tancredi Palmeri, giornalista, in merito al momento della Juventus a livello societario dopo la notizia dell'indagine aperta dall'Uefa nei confronti del club bianconero. A detta del collega, un'eventuale esclusione dalle coppe europee sarebbe un ulteriore disastro per la società di Andrea Agnelli.