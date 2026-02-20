Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato così dell'Inter in vista del match contro il Lecce:
Braglia: “Attenzione al Lecce, l’Inter rischia! Tra polemiche e infortuni…”
"Lui ha dato identità e gioco alla Juve, non trovo corretto sparare su Spalletti qualora non arrivasse quarto", dice Braglia su Spalletti
"L'Inter rischia a Lecce. Non sarà una partita semplice, il Lecce gioca bene, ha vinto a Cagliari, lotta per la salvezza. L'Inter, anche per queste polemiche e gli infortuni, può rischiare".
Otto giorni decisivi per il futuro di Spalletti alla Juventus?
"Avrebbe fatto peggio di Tudor anche se perdesse col Como, ma con una rosa che non è all'altezza della professionalità e dell'esperienza di Spalletti. Lui ha dato identità e gioco alla Juve, non trovo corretto sparare su Spalletti qualora non arrivasse quarto.
La Juve deve partire dall'allenatore, invece qui si sovvertono i ruoli. Si parte da una società che non esiste, non vedo un'identità società che possa rispecchiare un blasone che la Juve ha"
