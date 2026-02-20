FC Inter 1908
Braglia: "Attenzione al Lecce, l'Inter rischia! Tra polemiche e infortuni…"

Braglia: “Attenzione al Lecce, l’Inter rischia! Tra polemiche e infortuni…”

"Lui ha dato identità e gioco alla Juve, non trovo corretto sparare su Spalletti qualora non arrivasse quarto", dice Braglia su Spalletti
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato così dell'Inter in vista del match contro il Lecce:

"L'Inter rischia a Lecce. Non sarà una partita semplice, il Lecce gioca bene, ha vinto a Cagliari, lotta per la salvezza. L'Inter, anche per queste polemiche e gli infortuni, può rischiare".

Otto giorni decisivi per il futuro di Spalletti alla Juventus?

"Avrebbe fatto peggio di Tudor anche se perdesse col Como, ma con una rosa che non è all'altezza della professionalità e dell'esperienza di Spalletti. Lui ha dato identità e gioco alla Juve, non trovo corretto sparare su Spalletti qualora non arrivasse quarto.

La Juve deve partire dall'allenatore, invece qui si sovvertono i ruoli. Si parte da una società che non esiste, non vedo un'identità società che possa rispecchiare un blasone che la Juve ha"

