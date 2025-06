Secondo Tancredi Palmeri, nell'editoriale per Sportitalia, l'allenatore non avrebbe mai chiesto nessun calciatore nerazzurro. Anzi

Non sono mancate, dopo il passaggio di Simone Inzaghi all'Al Hilal, voci di un possibile interesse del club arabo nei confronti dei giocatori allenati dal tecnico nel suo periodo all'Inter. Ma, secondo Tancredi Palmeri , nell'editoriale per Sportitalia, l'allenatore non avrebbe mai chiesto nessun calciatore nerazzurro. Anzi.

"L’Interismo di Simone Inzaghi non solo si è dimostrato nel non prendere nemmeno in considerazione un arrivo immediato alla Juventus dopo l’Inter. Ma anche, tuttora, nel porre un veto alla società araba nel trattare giocatori dell’Inter, condizione che altrimenti manderebbe in subbuglio il futuro della sua ex società e sconvolgerebbe ancora di più la serenità dei suoi ex tifosi".