Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24, Tancredi Palmeri ha parlato delle prime tre forze del campionato: Inter, Napoli e Milan. Per il giornalista le prime due sono più forti dei rossoneri, ma quest'ultimi hanno un vantaggio non da poco sul lungo periodo.
"Sappiamo che Napoli e Inter sono più forti del Milan, ma sappiamo anche che quando il Milan non ha il turno infrasettimanale, con una media di una partita a settimana se la gioca con chiunque".
