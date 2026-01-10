fcinter1908 ultimora Palmeri: “Napoli e Inter più forti del Milan. Ma sappiamo che quando la squadra di Allegri…”

Palmeri: “Napoli e Inter più forti del Milan. Ma sappiamo che quando la squadra di Allegri…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il giornalista ha parlato delle prime tre squadre che dominano la Serie A
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Getty Images

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24, Tancredi Palmeri ha parlato delle prime tre forze del campionato: Inter, Napoli e Milan. Per il giornalista le prime due sono più forti dei rossoneri, ma quest'ultimi hanno un vantaggio non da poco sul lungo periodo.

Getty Images

"Sappiamo che Napoli e Inter sono più forti del Milan, ma sappiamo anche che quando il Milan non ha il turno infrasettimanale, con una media di una partita a settimana se la gioca con chiunque".

(Tutti Convocati)

