SERIE A – L’Atalanta si rilancia: Torino battuto e terza vittoria consecutiva

Continua il momento positivo dell'Atalanta. I bergamaschi hanno centrato la terza vittoria consecutiva in campionato battendo il Torino per 2-0. Ad aprire le marcature è stato Charles De Ketelaere all'undicesimo del primo tempo: calcio d'angolo battuto da Bernasconi, il belga svetta su tutti e di testa ha battuto Paleari.

Nella ripresa i granata hanno sfiorato il pareggio con Simeone che ha avuto l'occasione migliore a tu per tu con Carnesecchi, bravo il portiere a rimanere in piedi fino all'ultimo e a respingere in angolo. A pochi secondi dalla fine, in contropiede Mario Pasalic ha chiuso la gara.