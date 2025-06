Retroscena su Simone Inzaghi . Lo racconta Tancredi Palmeri nel suo editoriale di oggi per Sportitalia: "Non c’era soltanto l’Al Hilal. Simone Inzaghi ha ricevuto offerte anche da altre tre squadre. Badate bene: offerte, non solo contatti, ché quello includerebbe tante altre squadre. In tre hanno presentato la possibilità di offerta a Simone Inzaghi, incontrando le sue eventuali condizioni: Manchester United, Tottenham, e Juventus .

Le prime due avrebbero dovuto avere come condizione il perdere la finale di Europa League. Ma in verità, Inzaghi per ragioni linguistiche non si è sentito di intraprendere l’avventura in Premier League, per ora. E poi, c’era la Juventus. C’era l’offerta fatta da Giuntoli.