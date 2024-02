Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Atletico Madrid, Goran Pandev è tornato così sul suo gol contro il Bayern all'Allianz Arena nel 2011: «È stato un momento bellissimo. Vincere con un mio gol al 90esimo, passare il turno e vedere gioire tutti i tifosi interisti e i miei compagni è stato incredibile, me lo ricorderò per tutta la vita. Rimanere nel cuore dei tifosi per me significa tantissimo.