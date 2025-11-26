Fernando Llorente, ex attaccante spagnolo, ai microfoni di Prime Video ha parlato di Hakan Calhanoglu, uno dei protagonisti annunciati di Atletico Madrid-Inter: "Calhanoglu? Forse aveva la testa per andare, invece è rimasto, sono stato bravi a farlo rimanere.
Llorente: “Calhanoglu? Bravi a farlo rimanere, importante per questa nuova Inter”
L'ex attaccante spagnolo ha tessuto le lodi del centrocampista turco, ancora al centro del progetto nerazzurro
È un giocatore molto importante, sta dando tutto per la squadra con cattiveria, aggressività. Fondamentale quest'anno, l'Inter gioca in maniera più aggressiva"
