Llorente: “Calhanoglu? Bravi a farlo rimanere, importante per questa nuova Inter”

L'ex attaccante spagnolo ha tessuto le lodi del centrocampista turco, ancora al centro del progetto nerazzurro
Fernando Llorente, ex attaccante spagnolo, ai microfoni di Prime Video ha parlato di Hakan Calhanoglu, uno dei protagonisti annunciati di Atletico Madrid-Inter: "Calhanoglu? Forse aveva la testa per andare, invece è rimasto, sono stato bravi a farlo rimanere.

È un giocatore molto importante, sta dando tutto per la squadra con cattiveria, aggressività. Fondamentale quest'anno, l'Inter gioca in maniera più aggressiva"

