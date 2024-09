Intervenuto negli studi di Pressing, Christian Panucci, ex calciatore, ha commentato così l'avvio di stagione dell'Inter

Intervenuto negli studi di Pressing, Christian Panucci, ex calciatore, ha commentato così l'avvio di stagione dell'Inter: "E' migliorata, sono arrivati Taremi e Zielinski, Palacios vedremo se sarà da Inter. Ha vinto il campionato, è più consapevole: si è visto dalla prima giornata. In Italia è migliorata, vedremo in Europa".