Panucci: “Inter senza Onana perde tanto. Brozovic e Milinkovic? Il Dio denaro comanda”

"So che loro hanno degli obiettivi come il Mondiale e hanno soldi a palate, in questo mondo sportivo, e anche in Italia, il sentimento sta finendo. Il Dio denaro comanda, alcuni rinunciano ma sono pochi. Io a 28 anni probabilmente sarei andato, a 20 anni giocavo nel Milan, il Middlesbrough mi offriva 5 volte tanto e ho rifiutato perché era il Milan"