Papà Ansu Fati: “Fosse per me lo porterei via da Barcellona, merita più spazio ma…”

Manovra di mercato o semplice insofferenza perché il figlio gioca poco? Il padre di Ansu Fati, attaccante del Barcellona e stella della nazionale spagnola, attacca duramente il club blaugrana per lo scarso utilizzo del calciatore proveniente, tra l'altro, dalle giovanili dei catalani e paventa l'ipotesi che il giocatore possa cercarsi una nuova squadra. "Fosse per me, lo porterei via - spiega Bori Fati nel corso di una trasmissione radio - ma lui vuole rimanere".