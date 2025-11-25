"Ne abbiamo visti così tanti, ora lo stanno facendo passare come rigore netto", aggiunge poi Paparesta

Matteo Pifferi Redattore 25 novembre - 18:50

Intervenuto negli studi di Sportitalia, l'ex arbitro Gianluca Paparesta ha parlato così del derby:

"L'allenatore in queste partite fa molto. L'esperienza di Allegri, la capacità di ottenere il massimo dalle ripartenze, il gol è arrivato così. L'Inter ha giocato, è arrivata in porta, ha avuto grandi occasioni, Maignan è stato eccezionale ma si è vista la capacità di un allenatore esperto di impostare una partita così. Quando hai un'occasione fai gol, poi ci vuole un po' di fortuna, se non hai Maignan forse il gol lo prendi"

Era rigore?

"Ne abbiamo visti così tanti, ora lo stanno facendo passare come rigore netto. Thuram mette la palla, la giocata l'ha fatta, lo scontro c'è stato. Ma che fallo è questo? Se danno questo rigore, allora dobbiamo averne 10 a partita. Ci saranno 10 rigori a partita. Il giocatore si libera del pallone, fa la giocata e si scontra con l'avversario, 80 volte su 100 ci sono episodi del genere, la giocata ormai è stata fatta"