FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pellegatti si chiede: “Ma non vi siete posti questo problema sull’Inter? Non è che…”

ultimora

Pellegatti si chiede: “Ma non vi siete posti questo problema sull’Inter? Non è che…”

Pellegatti si chiede: “Ma non vi siete posti questo problema sull’Inter? Non è che…” - immagine 1
Carlo Pellegatti, giornalista, intervenuto al tavolo del podcast Cose Scomode, ha parlato così delle difficoltà dell'Inter negli scontri diretti
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Carlo Pellegatti, giornalista, intervenuto al tavolo del podcast Cose Scomode, ha parlato così delle difficoltà dell'Inter negli scontri diretti: "Ma non vi siete posti questo problema sull'Inter: perde il campionato col Milan e poi fa la finale di Champions, vince il campionato, rilotta contro il Napoli, altra finale di Champions League.

Pellegatti si chiede: “Ma non vi siete posti questo problema sull’Inter? Non è che…”- immagine 2
Getty Images

E non è che abbiano rinfrescato nei ruoli chiave. Non è che i giocatori sono proprio stanchi? Sono cinque anni al vertice della pressione. Non può essere una squadra che ha proprio un logorio psicologico? Barella corre da cinque anni, è una roba mentale".

Leggi anche
Barella tra i protagonisti della campagna FIGC contro la violenza sulle donne
Condò: “Atletico avversario ideale per l’Inter. E secondo me Chivu farà 16 punti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA