Carlo Pellegatti , giornalista, intervenuto al tavolo del podcast Cose Scomode, ha parlato così delle difficoltà dell'Inter negli scontri diretti: "Ma non vi siete posti questo problema sull'Inter: perde il campionato col Milan e poi fa la finale di Champions, vince il campionato, rilotta contro il Napoli, altra finale di Champions League.

E non è che abbiano rinfrescato nei ruoli chiave. Non è che i giocatori sono proprio stanchi? Sono cinque anni al vertice della pressione. Non può essere una squadra che ha proprio un logorio psicologico? Barella corre da cinque anni, è una roba mentale".