"Per una dirigenza misurarsi con Conte non è semplice, è impegnativo ma è per il logorio mentale, per l’esaurimento delle energie che il tecnico pretende dagli altri, spremendo tutto se stesso: un patto, non una prova di forza. È difficile per lo sbilanciamento dei meriti che ne consegue (verso Conte) e lo scarico delle responsabilità (verso la società) tipica delle relazioni che lo coinvolgono. Ma una dirigenza forte non si pone neanche la domanda se valga la pena questo rischio. Si misura con quest’energia centripeta, la lascia convergere verso l’obiettivo, ne contiene le fughe centrifughe. Ed è sollevata perfino nella scrittura del finale, Conte non è mai per sempre, ma non si sottrae a intestarsi l’addio".