Paramount + main sponsor Atalanta per la finale di Coppa Italia e di EL

Da una maglia nerazzurra ad una maglia nerazzurra. Paramount Plus, main sponsor dell'Inter in questa stagione (dalla prossima sarà Betsson), dopo aver sponsorizzato la società milanese nella parte finale della scorsa stagione, e in particolare in finale di CL, sponsorizzerà anche l'Atalanta. Lo farà in particolare nella finale di Coppa Italia, che si gioca domani sera alle 21 all'Olimpico contro la Juventus di Allegri. E poi nella finale di Europa League che si giocherà il 22 maggio contro i tedeschi del Bayer Leverkusen (alle 21).