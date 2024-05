Le parole dell'allenatore, nonché fratello del tecnico nerazzurro, che in un'intervista a SportMediaset ha detto la sua sulla vittoria nerazzurra

Pippo Inzaghi , fratello dell'allenatore dell'Inter, Simone , ha rilasciato un'intervista ai profili social di SportMediaset. Così ha avuto modo di raccontare della sua esperienza con la Reggina e con la Salernitana. E in un passaggio dell'intervista ha risposto anche ad una domanda sul fratello, fresco campione d'Italia.

«L'Inter è cresciuta moltissimo grazie anche al lavoro di Simone. Anche perché se guardassimo indietro, difficilmente sarebbe stato pronosticabile un trionfo del genere. Quando venivano venduti i principali giocatori e acquistati al tempo stesso atleti come Francesco Acerbi e Matteo Darmian, non avrei pensato che si potesse arrivar fin qui. Ma Simone è una persona per bene, ha mostrato sin dai primi giorni alla Lazio tutto il suo valore e si è sempre fatto amare da qualunque tifoseria», ha sottolineato l'ex attaccante.