Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato al 'Global Launch of the 100's' dell'European Golden Boy. Queste alcune delle sue considerazioni sullo stato di salute del calcio italiano, riportate da TMW: "Vedo tanti club italiani molto creativi e molto bravi nel fare mercato. Il patrimonio viene depauperato dalla Premier e dalle big europee, ma ogni anno queste squadre trovano nuovi calciatori per essere competitivi. In Italia ci sono club bravissimi in questo, il Sassuolo, l'Udinese, il Bologna, l'Atalanta e tanti altri. Noi siamo bravi a sbrigarcela, ma un po' meno nella programmazione".

"Sono super potenze del calcio. Un conto è avere 200 milioni di fatturato, un conto un miliardo. Un altro è avere 500 milioni di fatturato come le nostre big. Questi 500 milioni bastano per creare una squadra super competitiva. Come ad esempio l'Inter. lo non sono certamente interista, ma quando vedo le critiche all'Inter mi dà fastidio, perché ha giocato due finali di Champions in tre anni. lo conosco il livello di difficoltà nell'arrivare a questi traguardi. Sui 500 milioni di fatturato si può fare una squadra competitiva. L'importante è utilizzare bene il budget: il Barcellona ha delle restrizioni, ma se formi dieci giocatori nel tuo settore giovanile compensi. Ci sono mille modi per fare calcio, l'importante è non mischiarne dieci altrimenti fai confusione"