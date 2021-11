Paratici dopo Inter-Juve 2-0: “Per la prima volta dopo 10 anni ho sentito…”

All Or Nothing svela cosa ha detto l'ex direttore sportivo bianconero dopo la gara del Meazza del gennaio 2020

La partita che nella scorsa stagione ha dato all'Inter la consapevolezza di poter davvero arrivare alla conquista dello scudetto è stata la nettissima vittoria per 2-0 sulla Juventus del 17 gennaio 2020. Grazie ai gol di Vidal e Barella e ad una prestazione dominante, i nerazzurri hanno messo infatti in chiaro come davvero quella potesse essere una stagione vincente. E lo ha capito anche Fabio Paratici, ex ds dei bianconeri, che il giorno dopo la sfida ha detto: "Ieri è stata la prima volta in cui ho sentito una squadra nel campionato italiano dopo dieci anni che può batterci, che può vincere", come svela il documentario All Or Nothing.