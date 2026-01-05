FC Inter 1908
Parma, Cuesta: “La partita è stata equilibrata. Ci prendiamo il punto, ora testa all’Inter”

Il tecnico del Parma è già proiettato alla sfida di campionato contro l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Al termine della gara contro il Sassuolo, Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Parma è già proiettato alla sfida di campionato contro l'Inter. "Nel primo tempo abbiamo avuto più possesso ma quando non riuscivamo a finire la giocata potevamo soffrire in ripartenza".

"A inizio ripresa siamo stati bassi nei primi 20 minuti ma loro non sono riusciti a creare occasioni, invece negli ultimi 25 minuti abbiamo gestito meglio il pallone e abbiamo avuto situazioni che ci potevano portare alla vittoria. La partita è stata equilibrata ma abbiamo avuto situazioni per vincerla. Ci prendiamo il punto, ora pensiamo all'Inter". 

