Youth League – Colonia-Inter, arriva la decisione: scelto lo stadio dove si giocherà la gara

Il 4 febbraio l'Inter affronterà il Colonia nei sedicesimi di Youth League: scelto lo stadio dove si disputerà la gara
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Nei sedicesimi di finale di Youth League, l'Inter affronterà il Colonia in trasferta in gara unica. La domanda è: la partita si giocherà al Franz-Kremer-Stadion, come nelle partite precedenti? Oppure al Rhein-Energie-Stadion di Müngersdorf? La decisione è stata presa poche ore fa: la partita si disputerà il 4 febbraio nello stadio dove normalmente gioca la prima squadra e la conferma è arrivata direttamente dal club tedesco.

Il Colonia spera che, nonostante il fischio di inizio sia alle 18:00, non ideale per chi lavora, numerosi tifosi sostengano i giovani guidati da Stefan Ruthenbeck, grande tifoso nerazzurro. "L'Inter è il mio sogno assoluto. Ho un legame speciale con questo club e conservo cari ricordi d'infanzia, legati alle partite dell'Inter in Coppa dei Campioni con mio padre", erano state le dichiarazioni del tecnico subito dopo il sorteggio. 

