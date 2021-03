Parma-Inter, la squadra di Conte in maglia nerazzurra per provare l’allungo

L'Inter giocherà con la prima maglia in casa del Parma, gara importantissima che potrebbe consentire ai nerazzurri di allungare

Sarà l'Inter a chiudere il turno infrasettimanale di Serie A. La squadra di Conte scenderà in campo alle 20.45 in casa del Parma e il tecnico sembra intenzionato a confermare la squadra delle ultime gare col rientro di Hakimi sulla destra. L'unico cambio potrebbe essere quello di Sanchez per Lautaro. L'Inter, come annunciato sui social, scenderà in campo con la maglia nerazzurra.