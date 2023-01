Parma, Pecchia: “Inter? Queste partite devi portarle a casa. Se ci ripenso…”

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, in conferenza stampa è tornato sulla gara di Coppa Italia persa contro l'Inter solamente ai tempi supplementari: "Se torno indietro mi aumenta la rabbia per tutto quello che è stato fatto a San Siro. 120 minuti più recupero positivi. Grandi spunti e la rabbia, l'amarezza più grande, è per i grandi. Quando fai queste partite devi portarle a casa, sarebbe stato un premio meritato. Deve restare nel fisico e dentro la pelle questo tipo di prestazione, perché siamo in grado di farle".