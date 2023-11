Parolo: “Lautaro può battere il record di Higuain e Immobile. L’Inter non scappa via”

"Dalla gara di ieri esce meglio la Juventus, perché l'obiettivo era quello di rimanere lì. L'Inter non scappa via, c'è una grande pressione per vincere lo scudetto e alla lunga può essere pesante trovarsi la Juve sempre lì. Secondo me la Juve a gennaio deve trovare un centrocampista da inserimento che possa inserirsi in area di rigore, perchè Chiesa la svuota e crea spazi che a volte non vengono sfruttati". Così a Radio-Tv Serie A, l'ex centrocampista Marco Parolo.