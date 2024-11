Il commento impietoso del noto avvocato esperto di diritto sportivo che ieri era al Meazza per la gara tra rossoneri e bianconeri

“I fischi che ancora sento sono stati meritatissimi. Milan-Juve è stata una partita brutta come poche altre, un film horror che non ha nulla da ricordare”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin commenta il pari tra Milan e Juventus. “Non c’è stata un’emozione, nulla di nulla. La bruttezza di questa partita - spiega l’avvocato - è stata inspiegabile”.

“Una partita che si preannuncia bella. Per quanto ci sia curiosità attorno al ritorno di Ranieri. Chi non ha squadre del cuore tifa un po’ per lui. Anche se il Napoli è la grande favorita”.